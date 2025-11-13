Bernardo Silva, internacional português, na flash interview da Sport TV após a derrota com a República da Irlanda, na fase de apuramento para o Mundial de 2026:

Análise ao jogo

«Foi um jogo parecido ao contra a Irlanda em Portugal. Ainda que eles tivessem sido um bocadinho mais agressivos em alguns momentos por estarem a jogar em casa, acabou por ser um jogo muito parecido, contra uma equipa que defende com uma linha de cinco (defesas) e um bloco muito baixo, com jogadores muito físicos. Diria que o mais difícil no futebol talvez seja atacar contra equipas assim. Mas muito demérito nosso, também, na forma como fomos previsíveis, como metemos pouca gente nas zonas de finalização, como nunca os conseguimos meter desconfortáveis. Depois o golo, na primeira bola que têm, tirou alguma tranquilidade à equipa para ir à procura do nosso golo. Fomos sempre um bocadinho precipitados, mas faz parte do futebol. Esta equipa da Irlanda teve muito mérito, também com demérito nosso. Mas seguimos e temos a qualificação nas nossas mãos, com a Arménia em casa. É isso que queremos.»

Lições para o futuro

«É difícil dizer que lições tiro cinco minutos depois de o jogo ter acabado. Nunca conseguimos meter jogadores em zona de finalização, os defesas deles estiveram sempre confortáveis com muita superioridade em relação ao Cristiano e ao Félix, que apareciam em zona de finalização, às vezes eu também.»