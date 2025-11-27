Portugal é campeão mundial de futebol em sub-17! Na reação à vitória por 1-0 diante da Áustria, nesta quinta-feira, o treinador nacional sub-17 sublinhou a atitude dos jogadores e afiançou um «futuro fantástico» para eles.

«Fantástico. Grande trabalho dos miúdos, sabíamos que a final ia ser muito difícil, já havia um desgaste muito grande. Muito dificilmente isto vai ser igualado. Com tudo o que fizeram, espero que tenham um futuro fantástico.»

Sentimento

«Estou muito feliz, embora seja mais controlado, estou muito satisfeito. A vitória é para os meus amigos, a minha família, as pessoas que torcem por mim e estou feliz por toda a gente. Dignificamos mais uma vez Portugal. Mas isto nunca pára, vamos festejar. Em termos de organização estiveram muito acertados, com um erro ou outro mas merecemos ganhar.»

Festejos do título

«Eu festejo, não festejo é com eles que já não tenho idade [risos]. Estava muito seguro da qualidade dos jogadores. Quero dedicar o título ao Gil [Neves] porque não esteve presente e tem feito um trajeto fantástico. Continua a ser um dos nossos. Também o Diego Coxi, que acabou por sair da convocatória, há grande mérito para eles também. Que possam saborear este tipo de vitórias no futuro.»