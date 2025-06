Lamine Yamal tem sido o centro das atenções no que toca à seleção espanhola. Este sábado, na antevisão à final da Liga das Nações, Roberto Martínez elogiou o jovem extremo, mas relembrou que a Espanha não é só um jogador.

«É uma surpresa que um jogador tão jovem tenha essa capacidade de ser consistente. Há posições onde é fácil ser consistente, e a de extremo é a mais difícil. Isso vem com experiência, mas é uma situação única no futebol. É uma estrela, que marca a diferença. Ter esta consistência a este nível de exigência é de jogador único. Tentar travá-lo... Seria um erro pensar que Espanha é só um jogador. Amanhã, sem bola, teremos de ser muito solidários. Com ela, veremos o que podemos fazer», referiu o técnico.

No seguimento, Martínez foi abordado com um tema que tem sido muito falado: o possível vencedor da Bola de Ouro.

«Os prémios individuais são injustos, porque o futebol é um desporto coletivo. Penso que a equipa vencedora deveria ganhar a Bola de Ouro. Quando vês o que fizeram no PSG, vês que têm muitas oportunidades, mas isso é subjetivo, porque depende da opinião. Os prémios individuais são um pouco difíceis de opinar. Tenho a oportunidade de trabalhar com Vitinha, e aprecio enormemente o que ele é como futebolista. Considero-o um jogador fora de série, um jogador único e difícil de encontrar. Se não ganhar agora, tem potencial para ganhar no que lhe resta da carreira».

Para terminar, o selecionador nacional falou daquele que pode ser o melhor momento do futebol ibérico: uma final inédita entre Portugal e Espanha.

«Adoraria ter muito tempo para explicar o que é Portugal na formação. Um país com dez milhões de habitantes que, para mim, tem a melhor estrutura de formação da Europa. Mas há um nome comum, que é Cruyff. É um dia muito bonito para recordá-lo e agradecer por dar-nos esta luz, entendendo o jogo de maneira distinta e atrativa para quem o acompanha. Espero que sejam anos em que possamos crescer juntos. Espero que Portugal ganhe a final de amanhã, mas que tenhamos a Espanha como referência», concluiu.

Portugal e Espanha defrontam-se este domingo, pelas 20h. Pode acompanhar a final da Liga das Nações AO MINUTO com o Maisfutebol.