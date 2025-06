A poucas horas do arranque da «final four» da Liga das Nações, Bruno Fernandes falou aos jornalistas e falou das ambições de Portugal na competição, garantindo que conquistar um troféu pela Seleção Nacional é sempre importante.

O médio do Manchester United falou ainda sobre o registo negativo frente à Alemanha, tendo em conta que a última vitória frente à «Mannschaft» aconteceu em 2000 (3-0), com três golos de Sérgio Conceição e Humberto Coelho no comando técnico.

«Há competições mais importantes do que outras. O Mundial é o mais importante, o Europeu vem a seguir e a Liga das Nações é um pouco mais curta. Um troféu é um troféu e conquistado pela Seleção torna ainda mais importante. Prefiro jogar a "final four" da Liga das Nações do que dois amigáveis de fim de época. A oportunidade de jogar pela Seleção é sempre vista de uma boa maneira e estamos focados em fazer o que é possível para estar na final e ganhar», começou por afirmar.

«A equipa preparou-se muito bem e o que é passado fica no passado. Queremos criar uma história nova, sabendo que a Alemanha é uma das melhores seleções do mundo, tal como nós. Temos jogadores para conseguir esse "ato histórico" e que podem ter um momento de inspiração e ganhar o jogo», acrescentou.

Bruno Fernandes aproveitou ainda para recordar a conquista da Liga das Nações em 2019, precisamente no Estádio do Dragão, e destacou o facto dessa vitória ter acontecido no norte do país.

«As gerações vão mudando e a qualidade que temos na Seleção é diferente da que existia em 2019. As seleções boas são as que ganham e ganhar algo pela Seleção, seja a primeira, segunda ou terceira vez é sempre uma conquista pela Seleção. Queremos repetir o feito de 2019 e é a única coisa que nos passa pela cabeça», referiu.