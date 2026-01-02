21 jogadores da Seleção Nacional de sub-17 campeã do mundo foram esta sexta-feira distinguidos com a Ordem de Mérito, numa cerimónia realizada no Palácio de Belém e presidida por Marcelo Rebelo de Sousa. Trata-se do grupo mais jovem alguma vez condecorado na história do desporto e do futebol português.

«O prometido é devido», começou por sublinhar o Presidente da República, explicando o adiamento da condecoração.

«Aquilo que não se pôde cumprir, a condecoração, ficou para o dia 2 de janeiro, às 15 horas. Há um atraso de oito minutos no cumprimento», disse, em tom bem-humorado.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou ainda o simbolismo do momento.

«São os mais jovens a ser condecorados na história do desporto e do futebol português. Já houve outros condecorados jovens, mas tão jovens não havia. É tão justo. Tenho uma grande honra em entregar-vos as insígnias em nome de Portugal», concluiu o Presidente da República.

Após a cerimónia, Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, enquadrou o feito num trabalho coletivo que vai muito além da Seleção.

«É um trabalho extraordinário dos clubes, é um trabalho extraordinário de todo o ecossistema e da comunidade do futebol português», afirmou, salientando o papel dos clubes e das associações distritais.

Para o dirigente, o título mundial vai além da conquista em si.

«O que significa este campeonato do mundo não é no célebre dia 27 de novembro sermos campeões do mundo, mas perceber que o futebol português tem passado, tem presente, mas fundamentalmente tem futuro assegurado», acrescentou.

Também distinguido na cerimónia, Bino Maçães recebeu a comenda da Ordem de Mérito pelo trabalho desenvolvido como selecionador nacional de sub-17. O técnico falou de um momento marcante, mas deixou um aviso quanto ao caminho que se segue.

«É um dia especial, muito especial, por tudo o que fizemos, por tudo o que conquistámos e por termos elevado o nome de Portugal», afirmou, sublinhando o orgulho pela juventude do grupo.

«Eles sendo os mais jovens, acho que é um motivo de grande orgulho para todos nós, mas também de grande responsabilidade para o futuro. Isto é o início das carreiras deles. É muito bom começar assim, mas depois a responsabilidade de fazermos igual ou melhor mantém-se», concluiu.