Celebração com treinador de bolas paradas agrada Martínez: «Fantástico»
Austin McPhee foi acarinhado pelos jogadores no banco de suplentes após o 4-0, conseguido de canto
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«Foram dias muito importantes ao nível psicológico e aprendemos rapidamente as lições»
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«Num grupo sem experiência, aquelas críticas podem ser fatais...»
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«Ronaldo? A longevidade é fruto do profissionalismo»
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Martínez e o que mudou face ao empate diante da RD Congo: «Estivemos com raiva»
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«Ronaldo e Messi? São jogadores que mudaram o futebol»
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«O que foi diferente? Hoje controlámos as emoções»