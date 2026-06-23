Num jogo em que Portugal esteve particularmente bem nas bolas paradas ofensivas, com muitas chances de perigo, o treinador das bolas paradas da Seleção saltou para a ribalta após o 4-0, que deu origem a um auto-golo de Khusanov. Os jogadores celebraram com ele e Roberto Martínez gostou do que viu.

«Eu acho que os jogadores percebem muito do que éo seu trabalho. A bola parada é uma obsessão para o Austin. Ele transmite sempre uma oportunidade de marcar golos. Foi muito bonito ver a celebração. É um trbalho difícil, porque é chato. Os jogadores precisam de muita concentração naqueles momentos. Foi fantástico ver o perigo criado nas bolas paradas.»

Golos mostraram trabalho da semana?

«Eu diria que é muito trabalho dos últimos 41 jogos. Os últimos dias foram só alinhar conceitos, focar no que é importante. No trabalho na bola parada tivemos muitas situações contra a RD Congo e não deu em golo. Foram dias muito importantes a nível psicológico. O grupo fechou do barulho de fora e isso fez com que o balneário se tenha tornado mais unido. O golo anulado ao Uzbequistão tambem ajudou. Fiquei muito satisfeito porque aprendemos as lições rapidamente.»