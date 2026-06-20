Diogo Dalot falou este sábado em conferência de imprensa e revelou que o grupo teve uma conversa antes do Campeonato do Mundo começar para debater a forma como iriam estar sujeitos à crítica, sobretudo num Mundial que será o últimos de Ronaldo.

Se o grupo está preparado para lidar com tantas críticas

«Tivemos oportunidade de ter uma conversa sobre isso antes do Mundial. Ainda para mais quando tens o Cristiano dentro do plantel, temos de estar preparados para o alarido dentro do plantel. O facto de termos de ter tido essa conversa antes do Mundial, significa que estávamos preparados para esse alarido, para essa crítica. O lado positivo é todo este ruído ter acontecido cedo, assim pudemos lidar com isso mais cedo, de forma a podermo-nos agora focar em fazer o melhor dentro de campo.»

Que conclusão chegaram nessa reunião antes do Mundial

«Que a melhor maneira de responder é dentro de campo. O ruído ao redor da equipa não podemos controlar, o que podemos controlar é o que nós podemos fazer e isso é apenas dentro de campo, com o nosso trabalho. Muito diretamente, a melhor maneira de responder a tudo isto é chegar terça-feira ao campo e ganhar.»