Cristiano Ronaldo diz estar «habituado» aos assobios que virão das bancadas, durante o jogo entre Irlanda e Portugal. O capitão da Seleção Nacional refere que marcar golos «é a coisa mais difícil» no futebol e destaca o «coco» como o fator diferencial entre os grandes jogadores:

Adaptação aos diversos contextos no futebol

«Marcar golos é a coisa mais difícil no futebol, a meu ver. Fui inteligente ao adaptar-me ao futebol atual, tanto a nível físico como mental. Aos contextos dos clubes, da Seleção e de todas as ligas em que estive. O verdadeiro jogador inteligente adapta-se às circunstâncias. Penso assim e vou sempre pensar assim até deixar o futebol. O futebol não é igual ao que era há dez, cinco ou um ano. Perdi algumas coisas e ganhei outras, é normal. O que faz a diferença dos grandes jogadores é o "coco". Se tens um "coco" preparado para as adversidades chegarás mais longe.»

Assobios nas bancadas para Cristiano Ronaldo

«O estádio vai-me assobiar amanhã, já estou habituado e espero que o façam. Tira a pressão a outros jogadores. Aquilo que mais quero é desfrutar de mais um jogo pela Seleção. Se eu jogo é sinal de que faço as coisas bem e que faço a diferença. Não preciso que ninguém me diga que jogo mal, eu sei quando jogo mal. É normal que o árbitro tente proteger o espetáculo do jogo, tendo em conta que a Irlanda esteve constantemente a defender e a dar “porrada” (em Lisboa). Acho que tem de prevalecer sempre a qualidade do futebol e dos jogadores. Desejo que Portugal possa fazer um grande jogo e que se possa apurar já amanhã.»