Diogo Jota, internacional português, em declarações na flash interview da RTP3, após a vitória frente à Dinamarca, por 4-2 (5-3 no agregado), nos «quartos» da Liga das Nações:

[Substituições importantes para o resultado]

«Sim. O nosso grupo tem muita qualidade. Foi visível que tínhamos melhores opções que eles e no prolongamento fomos claramente superiores. É isso que define Portugal. Não só o onze titular, mas toda a gente que está no banco ou bancada tem qualidade. E cabe a nós responder quando somos chamados.»

[É mais complicado entrar no jogo num momento difícil?]

«Tornámos a nossa vida mais complicada com a partida que fizemos na Dinamarca. O resultado acabou por não ser tão mau tendo em conta a exibição que fizemos. Mas com o nosso público, confiança e garra que nos caracteriza enquanto povo português, sabíamos que era perfeitamente possível qualificarmo-nos. No final da contas merecemos esta qualificação

[«Qualidade suficiente para jogarem melhor» É uma crítica ou incentivo?]

«É um incentivo toda a gente atribuir-nos essa qualidade. Quase todas as seleções têm essa qualidade, mas o segredo está em ter 20 ou 30 jogadores como nós temos. Fizemos uso disso hoje.»