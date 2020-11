Domingos Duarte, defesa-central do Granada, estreou-se pela seleção de Portugal na goleada frente a Andorra (7-0). Eis as declarações do jogador português na flash interview da RTP3:

«Representa o culminar de um trabalho que já venho a fazer há muito tempo. Estou na dinâmica do grupo há cerca de um ano e poder estrear-se pelo meu país, representar o meu país, é o que qualquer jogador sonha. Tenho de trabalhar, aprender com os mais velhos quando vier cá, porque eles sabem do que isto é feito. Tenho de continuar a trabalhar e a aprender.»