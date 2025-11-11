Domingos Paciência, diretor técnico da Seleção Nacional, acredita que é possível garantir a qualificação para o Mundial 2026 já nesta quinta-feira, em Dublin. Em declarações à agência Lusa, o antigo internacional português elogiou o espírito da equipa neste estágio.

«A equipa está bem, mostra que tem capacidade para fazer neste jogo aquilo que todos queremos. Há um bom espírito de jogo e uma grande vontade de vencer», partilhou.

Relembrado a qualificação para o Euro 1996, no Estádio da Luz, depois de Portugal triunfar sobre a Irlanda, por 3-0, o antigo jogador confessou que só à «última hora» soube que ia jogar.

«Tenho boas memórias desse jogo. Lembro-me de ir do Estoril para o estádio no autocarro e ainda ninguém sabia quem ia jogar. Eu estava convencido de que seria o Paulo Alves, mas o António Oliveira, com aquele feitio que lhe era característico, mudou a equipa à última hora e acabei por jogar eu», referiu.

«O ambiente foi fantástico e conseguimos o objetivo. Fui o melhor marcador da fase, com nove golos, e, por isso, aquela substituição nem custou. O importante era garantir o apuramento», disse ainda.

Comparando ambas as equipas, a da década de 1990 e a atual, Domingo Paciência elogiou o coletivo de Roberto Martínez e relembrou que os jogadores portugueses militam nas melhores equipas do mundo.

«A seleção portuguesa é hoje uma equipa muito diferente. Agora temos jogadores nos melhores clubes da Europa e do mundo. Na altura, muitos ainda estavam a começar as suas carreiras», finalizou.

Esta quinta-feira, a partir das 19h45, Portugal defronta a Irlanda na quinta jornada do Grupo F. Em caso de vitória, a Seleção Nacional garante o apuramento direto para o Mundial 2026. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.