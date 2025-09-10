O Portugal-Arménia, último jogo do apuramento para o Mundial 2026, será realizado no Estádio do Dragão, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

A partida está marcada para o dia 16 de novembro, às 19h45.

Portugal lidera atualmente o Grupo F, com seis pontos, depois de golear a Arménia (5-0) e vencer a Hungria (3-2).

Esta será a 16.ª partida da Seleção Nacional no Estádio do Dragão, casa do FC Porto, somando apenas uma derrota, na inauguração (primeiro jogo do Euro 2004, contra a Grécia, 1-2). Até ao momento são 11 vitórias e três empates, com 37 golos marcados e 13 sofridos.