Previsível ou não, Portugal foi goleado pela Espanha (5-0) na estreia no Europeu 2025 de futebol feminino.

Com um passado trémulo frente à Espanha (duas derrotas em abril, 7-1 e 4-2), Portugal voltou a não conseguir fazer frente à seleção campeã mundial e já soma seis derrotas nos últimos (e únicos) encontros oficiais entre ambas.

Num jogo sentido, onde se prestou uma sentida homenagem a Diogo Jota, não se deixou amedrontar perante as campeãs do mundo, apesar do largo resultado.

Relativamente à partida, a verdade é que já se esperava um poderio superior das espanholas, mas Portugal entrou (mesmo) mal e aos 10 minutos já perdia por dois. Algo que não agradou a Francisco Neto.

Ainda se sentavam vários adeptos nas bancadas, quando, aos dois minutos, Esther González abriu o marcador e colocou os espanhóis em festa. Cruzamento de qualidade de Olga Carmona e a número 9 da seleção espanhola só teve de finalizar! Fátima Pinto não conseguiu evitar e deixou Esther receber, rodar e rematar.

O segundo golo do encontro surgiu aos sete minutos, através de Vicky López. Jogada coletiva da Espanha, Mariona serviu no meio e a jovem encostou para o fundo das redes.

O terceiro e quarto golos, apontados por Putellas e Esther, foram marcados já perto do intervalo, aos 41 e 43 minutos. A defesa de Portugal, em ambas as situações, encontrou-se a dormir, apática e deixou as espanholas livres para agirem

Na segunda parte, Francisco Neto mexeu algumas peças e a equipa mostrou-se mais segura e compacta, não sofrendo qualquer golo… até aos 90+3 minutos.

O que pareciam ser uns 45 minutos mais sólidos e que até poderiam trazer confiança a Portugal, acabaram por se tornar ainda mais negros com o golo da benfiquista Martín-Pietro, já perto do apito final.

Durante a partida, no que toca ao ataque, Portugal tentou apenas via Jéssica Silva. A avançada estava sozinha e várias vezes recebeu a bola, mas sem o apoio necessário. Aos 70 minutos acabou por sair estafada.

A grande oportunidade portuguesa surgiu dos pés de Ana Capeta, aos 75 minutos, na sequência de um livre. A portuguesa viu a bola sobrevoar a defesa espanhola e, sozinha, rematou por cima. As mãos foram levadas à cabeça, mas Portugal continuou sem golos no Europeu.

Na próxima partida, dia 7 de julho, Portugal joga com a Itália, que venceu a Bélgica.

De referir que nos últimos seis jogos das Navegadoras registaram-se cinco derrotas e um empate.

A FIGURA: Esther González, furacão para a defesa portuguesa

Autora de dois golos, a avançada espanhola não deu descanso às portuguesas. Não fez os 90 minutos (saiu aos 66m), mas procurou sempre aumentar a vantagem e nunca desligou a corrente.

MOMENTO: o golo logo a abrir e que gelou Portugal

Aos dois minutos, a Espanha marcou e colocou-se imediatamente na frente. Esther González aproveitou o cruzamento direcionado de Carmona, tirou Fátima Pinto da frente e mostrou como se faz. Portugal entrou com o objetivo de aguentar a seleção vizinha, porém uma entrada ansiosa acabou por custar caro.