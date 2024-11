O lateral-direito Danilo Veiga, do Estrela da Amadora, confessou-se orgulhoso, após a estreia pelos sub-21, no empate desta sexta-feira com a Ucrânia (3-3).

«Claramente que foi um momento de muito orgulho, um sentimento único. Posso dizer que estive a vida toda para a representar este país. Quero estar presente mais vezes», começou por dizer o jogador de 22 anos, em conferência de imprensa.

«Não estaria aqui se não tivesse essa ambição [de somar mais minutos na Eslováquia]. Quero tentar consolidar o meu espaço pouco a pouco. Será um jogo mais difícil a este nível, nesta fase nunca há jogos fáceis», vincou.

Danilo Veiga comentou ainda as chamadas de Fábio Silva e Geovany Quenda à seleção principal, deixando muitos elogios ao avançado do Las Palmas, em estreia.

«Não tivemos tanto tempo para falar nisso. É um motivo de orgulho para ele, ponto máximo é jogar na seleção principal do nosso país. Acredito que tem qualidade para jogar lá e brilhar», concluiu.