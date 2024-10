Esta terça-feira, a seleção portuguesa sub-21 treinou na Cidade do Futebol, antes de viajar para as Ilhas Faroé, no dia 9 de outubro, para o jogo de qualificação do Europeu (dia 11).

Fábio Silva foi o escolhido para falar aos jornalistas e garantiu que Portugal é «superior» às Ilhas Faroé.

«Já jogámos contra as Ilhas Faroé aqui em Portugal, sabemos que somos superiores. Falta-nos apenas um ponto para conseguirmos o nosso objetivo, mas vamos entrar em campo com a certeza de que queremos ganhar e que temos qualidade para isso», começou por dizer.

Apesar de estar a representar a seleção sub-21, Fábio Silva foi um dos nomes que Roberto Martínez apontou para uma possível convocatória, face aos recentes desempenhos do avançado do Las Palmas. Na conferência de imprensa, admitiu que é algo que ambiciona.

«Estava a assistir em direto, porque gosto de acompanhar as convocatórias. Foi um orgulho enorme, claro que ambiciono jogar na Seleção A. Tenho vindo a estar presente desde os escalões de sub-15 e o expoente máximo é jogar lá. Ouvir o meu nome ser falado pelo mister Roberto Martínez é algo muito bom. No ano passado tive a oportunidade de fazer três treinos com eles, antes de irem para o Europeu, e senti-me muito realizado, muito feliz», partilhou.

«Trabalho para um dia estar lá naquele espaço, mas agora estou aqui nos sub-21, sinto que tenho vindo a fazer as coisas bem, sou dos mais antigos e gosto muito de estar aqui. Quando for o momento certo, as coisas vão acabar por acontecer e vou ser chamado. Isso também me dá confiança e tranquilidade, porque sei que estou a fazer as coisas bem. O mister Roberto Martínez e o mister Rui Jorge passam-nos a mensagem de que o espaço de sub-21 também é uma porta muito grande para aquilo que nos vai levar à Seleção A e o que tento mostrar em todos os jogos e em todos os treinos é que estou bem aqui e depois o resto vai acontecer de uma forma natural», completou o jovem de 22 anos.

Por fim, Fábio foi questionado sobre a possibilidade de vir a ser o próximo avançado da Seleção Nacional, aquando da saída de Cristiano Ronaldo. O jovem jogador confessou que não pode «viver obcecado com isso» e revelou um sonho de partilhar o relvado com o capitão português.

«O que procuro é continuar a crescer e a jogar. Os golos, assistências, boas exibições, acabam por acontecer de uma maneira natural. Não se pode viver obcecado com isso. Com a idade que tenho, já passei por muitas adversidades e muitas coisas e já lido com certas questões de maneira diferente, agora. O trabalho no dia-a-dia e os treinos é que nos vão levar à perfeição no jogo. O que posso garantir é procurar estar bem nos jogos no clube e aqui na Seleção Nacional e depois as coisas vêm. O Cristiano tem a idade que tem (39 anos), mas continua a ser uma referência para mim. Espero que ainda jogue muitos jogos na Seleção A e que eu possa ser chamado antes, para poder concretizar o sonho de jogar com ele», concluiu.

Esta época, Fábio Silva já fez cinco jogos e apontou um golo ao serviço do Las Palmas.