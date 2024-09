Diogo Dalot apontou o primeiro golo de Portugal na vitória por 2-1 sobre a Croácia, a contar para a primeira jornada do Grupo A1 da Liga das Nações.

Durante os festejos, saltou à vista um gesto especial com Cristiano Ronaldo, que esta sexta-feira acabou por ser explicado pelo próprio CR7. Com a descrição «Padel Slice», o internacional português partilhou com os adeptos o significado do festejo, que é uma técnica de padel, desporto que ambos os atletas gostam.

Diogo Dalot é inclusive proprietário de um complexo de padel no Porto e Cristiano Ronaldo já lá foi jogar.

Veja aqui a fotografia partilhada por Cristiano Ronaldo: