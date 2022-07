A seleção feminina já chegou a Manchester, onde aterrou por volta das 21 horas, tendo seguido de imediato para o hotel onde vai ficar instalada, depois de uma viagem sem sobressaltos desde Lisboa.

A equipa nacional começa esta segunda-feira os treinos para o Euro 2022, sempre no campo número 6 da Man. City Academy, à exceção das vésperas dos jogos, em que treina no Leigh Sports Village, o estádio em Wigan onde decorrem todos os jogos de Portugal nesta primeira fase do Europeu.

O primeiro jogo está marcado para sábado, às 17 horas, frente à Suíça.