Portugal está em estágio nos Estados Unidos para o segundo encontro de preparação rumo ao Mundial 2026, diante dos norte-americanos.

Ora, esta segunda-feira ficou marcada por um encontro especial entre modalidades. Nuno Gomes e Jorge Andrade, antigos jogadores da Seleção Nacional, encontraram-se com Neemias Queta, poste internacional português e também dos Boston Celtics.

Num momento de boa disposição, o jogador de basquetebol recebeu uma camisola personalizada com o nome e número com que costuma atuar nas tabelas americanas.

Veja na galeria associada o encontro com Neemias Queta.