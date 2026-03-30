Portugal
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Neemias Queta, poste do Boston Celtics, recebeu uma camisola da Seleção Nacional
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Neemias Queta, poste do Boston Celtics, recebeu uma camisola da Seleção Nacional
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Portugal está em estágio nos Estados Unidos para o segundo encontro de preparação rumo ao Mundial 2026, diante dos norte-americanos.
Ora, esta segunda-feira ficou marcada por um encontro especial entre modalidades. Nuno Gomes e Jorge Andrade, antigos jogadores da Seleção Nacional, encontraram-se com Neemias Queta, poste internacional português e também dos Boston Celtics.
Num momento de boa disposição, o jogador de basquetebol recebeu uma camisola personalizada com o nome e número com que costuma atuar nas tabelas americanas.
Veja na galeria associada o encontro com Neemias Queta.
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