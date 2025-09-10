No futebol as posições cada vez significam menos sobre o papel de um jogador em campo e que o diga João Cancelo, que é lateral por natureza, mas com uma propensão ofensiva muito conhecida, algo que o tornou na última terça-feira no defesa mais goleador da história da Seleção portuguesa com 12 golos.

O jogador do Al Hilal marcou o tento da vitória frente à Hungria por 3-2 e destronou Bruno Alves, numa lista que conta com nomes como os centrais Pepe, Fernando Couto ou ainda Humberto Coelho.

Recorde na galeria associada o top-10 dos defesas com mais golos pela seleção das «quinas».