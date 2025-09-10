FOTOS: sabe quem são os defesas mais goleadores da Seleção portuguesa?
João Cancelo chegou aos 12 golos frente à Hungria e ultrapassou Bruno Alves no topo da tabela
No futebol as posições cada vez significam menos sobre o papel de um jogador em campo e que o diga João Cancelo, que é lateral por natureza, mas com uma propensão ofensiva muito conhecida, algo que o tornou na última terça-feira no defesa mais goleador da história da Seleção portuguesa com 12 golos.
Cancelo recuperou alto e rematou à entrada da área para o 2-3 😍#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Hungria #Portugal pic.twitter.com/JIyILsEltN— sport tv (@sporttvportugal) September 9, 2025
O jogador do Al Hilal marcou o tento da vitória frente à Hungria por 3-2 e destronou Bruno Alves, numa lista que conta com nomes como os centrais Pepe, Fernando Couto ou ainda Humberto Coelho.
