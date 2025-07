Francisco Neto, treinador da seleção portuguesa feminina, após o jogo Espanha-Portugal (5-0), da primeira jornada do Grupo B do Europeu 2025 feminino de futebol:

«Faltou timing na pressão. Não conseguimos chegar no timing certo e isso permitiu dar muita bola a jogadoras que têm qualidade para decidir.»

«Na segunda parte, corrigimos mais, estivemos mais próximas do que tínhamos no plano, cumprimos o que era a nossa intenção a nível defensivo e conseguimos ter mais vezes a bola. Conseguimos estar mais tranquilos e mais próximos do que queríamos.»

«Ao intervalo, as jogadoras tiveram capacidade mental para segurar e não abdicar do que era o nosso jogo. O Campeonato da Europa tem de ser jogado a 90 minutos e vamos de certeza estar melhor contra a Itália.»

«Não vai abalar em nada [este resultado]. Sabemos que temos de recuperar rapidamente, temos de pisar o relvado e pensar já na Itália. É recuperar, treinar e jogar. Temos de fazer os nossos pontos e depender só de nós. É agregar o grupo e definir o nosso plano e estratégia para levar de vencida a Itália»