Francisco Neto, treinador da Seleção Nacional feminina, após a derrota frente à Bélgica, por 2-1, na terceira jornada da fase de grupos do Europeu 2025:

«Foi um Euro em crescendo, não começámos bem, mas fomos crescendo no equilíbrio defensivo e este jogo foi aquele em que conseguimos dominar mais, assumir mais o jogo e criar mais. Mas os erros individuais e coletivos penalizaram-nos muito. Estes jogos têm de ser jogados em 90 minutos.»

«Não podemos sofrer tão cedo e o responsável sou eu. A responsabilidade é clara e eu sou o responsável máximo.»

«Assumir a culpa eu sempre assumi. Nunca iria fugir à responsabilidade e não é uma questão de porta aberta ou fechada. Sempre disso isto e, sempre que acaba uma fase final, quando as coisas correm bem ou menos bem, fazemos uma reflexão profunda sobre as ilações.»

«Desta vez não será exceção e é a forma com que temos vindo a trabalhar. Olhamos para as coisas sempre com ciclos de dois anos. Acabou agora um ciclo e vai começar um ciclo daqui a pouco tempo. Teremos tempo para fazer esse tipo de reflexão e quero ser sempre parte da solução.»

«[As jogadoras] Foram ambiciosas, tiveram a coragem e propuseram-se a algo mais. Houve momentos em que não fomos competentes, mas ninguém pode tocar na jogadora portuguesa».