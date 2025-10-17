Fut. feminino: Francisco Neto promove quatro estreias na convocatória da Seleção
Carolina Santiago, Érica Cancelinha, Maísa Correia e Alice Marques chamadas para a dupla jornada de particulares contra os EUA
Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino, anunciou esta sexta-feira as 24 convocadas para os jogos particulares frente aos Estados Unidos, a 23 e 26 de outubro.
Face à última convocatória para o Europeu 2025, o treinador fez várias alterações, com especial destaque para as estreias de Carolina Santiago, Érica Cancelinha, Maísa Correia e Alice Marques. Por outro lado, Maria Lagoa, Stephanie Ribeiro e Bárbara Lopes regressam às opções de Francisco Neto.
Ana Borges, Andreia Norton e Carolina Mendes foram nomes que ficaram fora da lista por lesão.
Telma Encarnação é outra ausência notória. A avançada do Sporting tem estado afastada dos relvados, porém o selecionador não confirmou o estado clínico da jogadora.
«Sabemos internamente o motivo pelo qual não tem jogado, mas não tenho de ser eu a comunicar essa informação», explicou.
Confira a lista de convocadas:
Guarda-redes: Inês Pereira (Dep.Corunha), Patrícia Morais (SC Braga) e Sierra Cota-Yarde (Toronto).
Defesas: Alice Marques (Sevilha), Bárbara Lopes (SCU Torreense), Beatriz Fonseca (Sporting CP); Carole Costa (SL Benfica), Carolina Correia (SCU Torreense), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (SL Benfica), Érica Cancelinha (Sporting CP) e Lúcia Alves (SL Benfica).
Médios: Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (Al Nassr), Dolores Silva (Levante), Fátima Pinto (Strasbourg), Kika Nazareth (Barcelona), Maria Alagoa (SC Braga), Tatiana Pinto (Juventus).
Avançadas: Carolina Santiago (Sporting CP), Diana Silva (SL Benfica), Jéssica Silva (Al-Hilal), Maísa Correia (Sporting CP), Stephanie Ribeiro (Pumas).
