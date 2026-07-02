Vitinha falou aos jornalistas sobre o jogo desta quinta-feira, em Toronto, frente à Croácia, e da admiração que sempre teve por Modric.

Análise à Croácia

«A Croácia tem um grande meio-campo e uma grande equipa, além da referência que é o Modric. Temos muitos aspetos a melhorar, a melhoria tem de ser coletiva. Devemos estar focados nessas melhorias. É normal haver más exibições. Quando o coletivo não está bem, não há individualidade que resista. Quando estamos bem, as individualidades ressaltam.»

Sente-se parecido com Modric?

«Modric é uma referência para todos os futebolistas e, para mim, ainda mais sendo médio. Já joguei contra ele e tive a oportunidade de trocar de camisolas com ele. Não gosto muito de falar sobre parecenças, deixo isso para os outros. É um prazer jogar contra ele, mas espero que amanhã saia mais triste do que eu.»

Modric ou Ronaldo, um deles vai ficar pelo caminho

«É um prazer partilhar balneário com o Cristiano e um motivo de orgulho. Gostaria de O partilhar também com o Modric. Parece-me alguém muito simpático. Cristiano e Modric são duas enormes referências e duas grandes pessoas. Um deles ficará pelo caminho amanhã e espero que seja o Modric.»