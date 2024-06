Chapa três! Portugal venceu, este sábado, a Turquia, por 3-0, e o triunfo não passou despercebido na imprensa estrangeira, que deixou rasgados elogios ao coletivo de Roberto Martínez, Cristiano Ronaldo, Bernardo e Pepe.

«Cristiano, quem te viu e quem te vê!»

Em Espanha, o jornal Marca destaca o capitão da Seleção Nacional como «irreconhecível» devido aquilo que tem apresentado no Euro 2024, pelo lado positivo, diga-se. Muito do foco manteve-se na assistência a Bruno Fernandes, algo que «noutra época teria marcado». Face à equipa em si, o jornal reconhece que Portugal já «esclareceu as dúvidas».

«Portugal imparável»

«A lacuna técnica entre a fase ofensiva da equipa de Martinez e a fase defensiva da seleção de Montella foi excessiva», escreve o La Gazzetta dello Sport, jornal italiano. Um Arturkoglu com pouca pontaria, um Cristiano generoso, um Pepe «louvável e irredutível» ou um Rafael Leão «Euroflop» marcam as críticas (maioritariamente positivas).

«Portugal arrasa a Turquia»

Apesar de Portugal ter vencido a França na final do Euro 2016, por 1-0, a imprensa francesa não deixa de louvar o facto da Seleção Nacional ter garantido os «oitavos» e o primeiro lugar do Grupo F neste Europeu. O L'Équipe elogia Portugal, que derrotou uma Turquia «reformulada e tímida».

«Com Cristiano Ronaldo garçom, Portugal vence Turquia e classifica-se»

No Brasil, o ge.globo elogia a equipa das Quinas, a assistência de Cristiano, o segundo golo «bizarro», as várias invasões de campo e uma vitória «tranquila». Destaque também para a diferença tática e técnica das duas seleções.

Um «Fine Port» dizem em Inglaterra

Cristiano pode ter 39 anos de idade, mas tal como o vinho melhora à medida que o tempo vai passando, diz o Mirror. O mesmo jornal refere que o jogo deixou de estar ao alcance da Turquia após o segundo golo.