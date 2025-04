A poucos dias do encontro com a Espanha, na terceira jornada do Grupo A3 da Liga das Nações, Joana Marchão garantiu que o principal objetivo de Portugal é continuar na Liga A.

«O importante agora é esta Liga das Nações e o nosso objetivo está bem traçado - é consolidar o lugar de Portugal na Liga A da Liga das Nações e nestes dois jogos será apenas nisso que nós nos iremos focar», começou por dizer esta terça-feira em conferência de imprensa.

Numa altura em que preparam a dupla jornada com a Espanha, a futebolista de 28 anos relembrou que não é um adversário «nada fácil», mas que as Navegadores não vão «facilitar».

«É preciso nunca esquecer que, do outro lado, temos as campeãs do mundo. Não vai ser nada fácil, elas não vão facilitar a nossa vida, mas nós também não vamos facilitar a delas», atirou.

«Nestes dias, vamos estar sempre a frisar que são as campeãs do Mundo e não vai ser nada fácil. Com todo o respeito pelas jogadoras espanholas, que são fantásticas, neste grupo temos tudo o que é preciso para fazer um bom resultado e chegar longe».

Por fim, Joana Marchão comentou as lesões de Kika Nazareth, Jéssica Silva e Lúcia Alves, três peças importantes no coletivo português.

«Claro que são baixas importantes, mas nós temos um grupo forte, temos jogadoras fortes e quem está cá vai conseguir marcar a sua posição», concluiu.

A terceira jornada está marcada para sexta-feira, pelas 19h45, em Paços de Ferreira. Quatro dias depois, Portugal viaja até Vigo, Espanha.