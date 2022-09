Portugal iniciou neste domingo a preparação para o último jogo do Grupo A2 da Liga das Nações, frente à Espanha. A seleção nacional realizou um treino matinal em Praga, horas após o triunfo convincente frente à República Checa (0-4).

João Félix, que falhou o embate com os checos por lesão, treinou pela primeira vez com o grupo. Os titulares do jogo de sábado, por outro lado, foram poupados, realizando treino de recuperação.

Fernando Santos teve ainda à disposição, no relvado do Estádio Strahovsky, os suplentes do encontro realizado em Praga.

Neste domingo à tarde, a comitiva de Portugal embarca rumo ao Porto.

O Portugal-Espanha realiza-se na próxima terça-feira, a partir das 19h45, em Braga.

No duelo com a seleção espanhola, recorde-se, João Cancelo regressará ao leque de opções de Fernando Santos, depois de ter cumprido castigo.