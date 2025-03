João Muniz, jogador do Sporting, mostrou-se feliz por alinhar novamente na Seleção Nacional de sub-21 e não escondeu a ambição de seguir com a equipa das quinas para a Eslováquia, país anfitrião do Europeu da categoria.

De recordar que esta é a segunda chamada do jogador de 19 anos aos sub-21, depois de ter sido titular em novembro nos particulares com a Ucrânia (3-3) e Eslováquia (3-1).

«É sempre uma conquista boa estar aqui. Fico sempre muito feliz, com o sentimento de realização, ao ver que estou numa convocatória de uma seleção de sub-21», afirmou.

«Para qualquer jogador a maior ambição é representar o seu país, ainda mais numa competição tão grande como o Europeu. Uma das minhas maiores ambições é estar no Europeu de sub-21, mas a decisão não parte de mim, o que parte de mim é trabalhar todos os dias e focar-me sempre no trabalho diário», acrescentou o jogador leonino que espera manter a confiança de Rui Jorge para a convocatória do Campeonato da Europa.

O defesa dos leões falou ainda das lesões que deixaram de fora jogadores das águias e dragões e anteviu o próximo desafio da armada lusa, o particular diante da Roménia (21 de março).

«Estamos mais focados em nós, uma seleção como a nossa tem de pensar primeiro na sua maneira de jogar e não adaptarmo-nos a outras seleções. Por isso, é um trabalho mais pessoal, de integração, de mostrar o nosso modelo e estilo de jogo a quem ainda não tinha vindo», explicou João Muniz.

«Esperamos uma seleção difícil e competitiva (Roménia), por também se ter qualificado em primeiro (do seu grupo) para o campeonato da Europa, tem o seu mérito, a sua qualidade, esperamos uma equipa muito complicada, mas um bom desafio para nós», sublinhou.

Portugal irá defrontar também a Inglaterra, já classificada para o Europeu em primeiro lugar do grupo, no dia 24 de março.

Já no Europeu de sub-21 de 2025, Portugal integra o Grupo C juntamente com a França, a Geórgia e a Polónia.