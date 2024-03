Jota Silva foi, esta sexta-feira, convocado pela primeira vez para a seleção nacional e admitiu ser algo que «queria há muito tempo».

«Estou muito feliz. É algo que queria há muito tempo, mas agora é focar-me no jogo de domingo e depois desfrutar disto», referiu em declarações à Sport Tv.

Sobre o momento em que soube da notícia, o jogador do V. Guimarães disse que foi «ótimo», mas que não é apenas um trabalho individual.

«O festejo foi ótimo, ficaram todos muito felizes por mim, mas o trabalho é de muita gente. Agora as emoções já passaram. É focar no jogo de domingo e segunda-feira apresento-me na Cidade do Futebol com o intuito de ajudar a equipa», concluiu.

De recordar que Roberto Martínez apresentou esta sexta-feira a lista dos 32 convocados para os particulares com a Suécia e a Eslovénia, a realizar a 21 e 26 de março, respetivamente.