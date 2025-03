Liderada por Pedro Proença, a Seleção Nacional partiu esta quarta-feira para Copenhaga, onde vai defrontar a Dinamarca na primeira mão dos «quartos» da Liga das Nações.

Acompanhada pelo novo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a armada lusa chegou ao Aeroporto Humberto Delgado de autocarro, por volta das 14h20. Na comitiva seguem uma série de caras novas, como o diretor técnico Domingos Paciência, o diretor para a Seleção Toni, o chefe de gabinete Filipe Pais, o diretor de comunicação Marco Aurélio Carvalho e o assessor da presidência Ricardo Quaresma.

Debaixo de chuva, os jogadores encaminharam-se para dentro do Terminal e não falaram com jornalistas ou adeptos presentes no local. Cristiano Ronaldo foi muito requisitado e respondeu com um aceno para a centena de pessoas que lá estavam.

Portugal joga esta quinta-feira, pelas 19h45, com a Dinamarca. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.