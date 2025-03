Roberto Martínez, selecionador nacional, vai anunciar os convocados para os quartos de final da Liga das Nações, frente à Dinamarca, no próxima dia 14 de março, às 12h30, na Cidade do Futebol.

A informação foi confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol. Esta é a primeira convocatória do ano e a primeira com Pedro Proença na liderança do organismo.

Portugal defronta a Dinamarca em dois jogos: 20 de março, em Copenhaga, e dia 23 de março, em Lisboa, no Estádio José Alvalade.

Para chegar a esta fase, a Seleção Nacional garantiu o primeiro lugar no Grupo A1, com 14 pontos. A Dinamarca ficou em segundo do Grupo A4, com oito.