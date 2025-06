Sem divulgar o onze da final contra a Espanha, tal como é habitual, Roberto Martínez garantiu que acredita em todos os jogadores da Seleção Nacional para serem opção.

‘«A decisão do onze é feita depois do último treino, pela forma como trabalhamos e como treinam. Há muito a avaliar no último treino. O que posso dizer é que acredito em todos os jogadores e isso é uma vantagem. Não há um onze, mas sim uma ideia de jogo. A nossa reação à perda tem de ser perfeita, porque, se deixarmos a Espanha usar os contra-ataques…», começou por adiantar este sábado em conferência de imprensa.

«A Espanha é a melhor seleção do mundo. Precisamos de fazer tudo aquilo em que somos muito bons. Demonstrámos contra a Alemanha que somos capazes de controlar o jogo com bola. É isso que precisamos de fazer, com muita personalidade, reagindo rapidamente e defendendo bem contra uma equipa que tem uma qualidade excecional no ataque», atirou.

Sobre a partida para a Alemanha (2-1), o selecionador nacional voltou a elogiar os titulares e aqueles que entraram:

«O onze inicial fez um jogo fantástico, a controlar e a fazer o que queríamos. Os três que entraram (Francisco Conceição, Vitinha e Nélson Semedo) deram o que queríamos, que era chegar mais ao último terço e controlar a bola no meio-campo da Alemanha. Fizemos um jogo muito, muito bom, do primeiro ao último minuto», realçou.

«Na primeira parte, travámos completamente o que a Alemanha fez. A chegada à baliza foi mais na segunda parte, com essas entradas, e foi nisso que trabalhámos durante dois anos e meio. Ter jogadores com valências diferentes, criar ligações que podem fazer a diferença durante o jogo. É nisto que a final é totalmente diferente! A Espanha não é a Alemanha. A Espanha tem aspetos de melhor equipa do mundo, mas a equipa perfeita não existe, por isso, temos de trabalhar bem, utilizando os jogadores titulares e os que terminam», concluiu.

Este domingo, pelas 20h, em Munique, a Seleção Nacional disputa a final da Liga das Nações contra a Espanha. Acompanhe tudo AO MINUTO no Maisfutebol.