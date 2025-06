Roberto Martínez, selecionador nacional, foi desafiado a apontar o nome de três possíveis candidatos à Bola de Ouro e apontou apenas dois jogadores: os portugueses Vitinha e Nuno Mendes.

«Três nomes para a Bola de Ouro? Vitinha e Nuno Mendes estão muito por cima do resto, ao nível do que estão a conseguir pelos clubes e pelos seus perfis. O Vitinha é um jogador a que estamos habituados em Espanha, porque Iniesta e Xavi abriram uma nova posição no campo. Ele tem rasgos de um jogador que esteve na Premier League (Wolverhampton em 2020/21), fisicamente mais forte, que gosta do duelo e inteligente nas bolas paradas», começou por dizer em entrevista ao El Partidazo de COPE.

Sobre Nuno Mendes, o treinador da Seleção Nacional encarnou o papel de «pai» e rasgou de elogios o «melhor lateral esquerdo que já viu»:

«O Nuno Mendes para mim, e pareço um pai a falar de um filho, é o melhor lateral esquerdo que eu já vi. Falo de um jogador que pode defender situações de um para um, pode jogar a central, por fora e por dentro. É muito rápido, um grande finalizador e com muita qualidade de passe. Pensava que o jogador perfeito não existia, mas a verdade é que Nuno Mendes está muito perto disso.

De recordar que a dupla portuguesa conquistou recentemente a Liga das Nações por Portugal, seleção orientada por Roberto Martínez, e conquistou a Liga dos Campeões, campeonato, Taça e Supertaça francesa com o PSG.