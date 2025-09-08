Roberto Martínez, selecionador nacional, na antevisão ao jogo com a Hungria, da segunda jornada do Grupo F da qualificação europeia para o Mundial 2026:

Influência de Ronaldo no grupo

«Já falei muito sobre o que o capitão transmite no balneário. Não são aspetos do futuro, são do dia a dia. Tem uma fome de ser o melhor em todos os treinos e em todos os jogos. É isso que representa vestir a camisola da Seleção de Portugal. É essa a mensagem do capitão no balneário e isso ajuda muito os jogadores novos e todo o grupo [...] É surpreendente. Quando vemos um jogador tão experiente, achamos que ele vai usar apenas a sua experiência. Ele não faz isso. Ele parece que é um jovem que está na Seleção nacional pela primeira vez. Mostrando que está melhor, a reinventar-se também. E essa é a diferença também. É uma inspiração para todo o grupo».