Roberto Martínez, em declarações aos jornalistas após a vitória por 2-1 sobre a Escócia, a contar para a segunda jornada da Liga das Nações:

«Tivemos um desafio difícil, porque a Escócia é uma equipa fisicamente muito forte, que gosta de ataques rápidos e intensa nas bolas paradas. Quando sofremos o golo, isso ajudou ao jogo da Escócia, tentámos procurar soluções, para ver o que temos no balneário e acho que mostrámos que o grupo é maior do que apenas 11 jogadores, todos estão preparados para jogar. O talento ganha o jogo e os valores de equipa ganham torneios. Sinto que também foi importante mostrar que os jogadores que entram no relvado vêm com uma ideia muito clara do que precisam de fazer.»

[Dificuldades face ao poderio físico dos jogadores escoceses?]

«Tivemos jogadores para ajudar nessa luta física, acontece sofrermos o golo, mas acontece porque a Escócia é uma equipa muito boa nas bolas paradas. Quando sofremos o golo acalmámos, acho que na primeira parte a nossa ideia de ganhar o jogo muito rapidamente foi difícil de gerir. No segundo tempo foi diferente, tivemos uma objetividade para procurar o espaço na linha defensiva da Escócia. É importante que os jogadores que entram possam ajudar a equipa como fizeram hoje. A falta de paciência deu à Escócia o que eles gostam de fazer.»

[O que foi necessário fazer para evitar as transições ofensivas da Escócia?]

«Acho que o Palhinha é o melhor para acabar com transições, é forte fisicamente. Ainda assim, tivemos duas ou três ações em que a Escócia também teve qualidade e conseguiu criar perigo. Têm jogadores muito bons individualmente e essas situações acontecem, sofremos um golo e precisámos de mudar. O Ruben Neves deu uma mobilidade diferente, é muito bom para a Seleção Nacional ter jogadores como o Palhinha, o Ruben Neves ou o João Neves para estes momentos, apesar de termos perdido o Vitinha.»