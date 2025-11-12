Roberto Martínez recusa olhar para o futuro e a pressão de Portugal poder chegar ao último Campeonato do Mundo de Cristiano Ronaldo. O selecionador nacional antevê um jogo «muito diferente» da Rep. Irlanda face ao que aconteceu em Lisboa e apelida de «desafiante» o teste desta quinta-feira:

Análise ao jogo da Irlanda

«A Irlanda vai ser igual, mas o jogo vai ser muito diferente. Jogam bem sem bola e são organizados defensivamente. Não espero que consigamos anular remates à baliza, lançamentos ou pontapés de canto. Vamos ver um adversário que chega ao último terço e que toma mais riscos, uma Irlanda muito diferente com bola. Estamos cientes do que vamos enfrentar esta quinta-feira.»

«Queremos estar muito focados na performance e quando jogamos bem estamos mais perto de ganhar do que quando não o fazemos. O ideal é fazer seis pontos neste estágio de novembro. É um teste desafiante para o nosso balneário, é uma oportunidade de jogar bem e crescer enquanto Seleção para o futuro.»

Pressão pelo último Mundial de Cristiano?

«No futebol podemos utilizar conversas e falar em geral. O foco das equipas é o próximo passo. Não é olhar para o último Mundial de um jogador, mas olhar para os cinco Mundiais que o Cristiano já tem. Isso pode ser um ponto de experiência para poder preparar a equipa. Ficámos quase proibidos de falar do Mundial e olhar para o futuro. Temos de olhar para a Irlanda e perceber o que temos de fazer para ganhar.»