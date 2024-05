Roberto Martínez apresentou, esta terça-feira, a lista de jogadores que vão vestir a camisola de Portugal no Euro 2024. A convocatória conta apenas com Gonçalo Inácio como representante do Sporting, mas o selecionador admite que Trincão e Pote também poderiam ter sido chamados. Contudo, as lesões no último estágio prejudicaram os jogadores dos leões.

«Na minha experiência quanto a listas de convocados para Europeus e Mundiais, na nossa forma de trabalhar, não foi possível para um jogador entrar na lista do Europeu se não fez parte da seleção durante os últimos seis estágios. Acho que temos muitos jogadores, tivemos um apuramento impecável e temos decisões difíceis, mas são decisões que precisamos de tomar para ter uma equipa equilibrada com todas as opções que precisamos», começou por dizer Martínez, na Cidade do Futebol.

«Claramente acho que o Trincão e o Pedro Gonçalves tiveram uma época excecional, mas tiveram azar porque o estágio de março era importante para eles. Agora, para entrar na lista, precisamos de jogadores que saiam da lista. Com muita responsabilidade, honestidade e trabalho, as decisões têm por base o que precisamos de fazer no Europeu», acrescentou.

O selecionador nacional explicou ainda que Raphael Guerreiro foi o único jogador dado como indisponível pelo departamento médio da FPF.

«É importante sempre ter uma decisão médica quanto aos jogadores, que estão aptos. Só há um jogador, que é o Raphael Guerreiro, que foi muito importante para nós, tem um perfil e é uma pessoa especial, mas não está apto para o começo da preparação. O Pedro Neto entrou, jogou no último jogo da época, o Diogo Jota também está apto e o Pepe também para o começa da preparação a 2 de junho. Não há risco, é o risco normal. No futebol podem acontecer acidentes, mas acho que não estamos a correr riscos. Os joagdores estão aptos do ponto de vista médico. Temos uma boa mistura de experiência e pernas frescas e miúdos. É uma lista de 26 jogadores que dará uma boa resposta», concluiu.