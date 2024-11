Mesmo já apurada para os quartos de final da Liga das Nações, a Seleção Nacional quer entrar em campo frente à Croácia com um único objetivo: a vitória.

Roberto Martínez fez antevisão ao último jogo da fase de grupos e abordou a chamada de Geovany Quenda e Fábio Silva, face à saída de alguns pesos pesados, como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Pedro Neto.

«Renovada é uma boa palavra, mas diria que a seleção continua com muito talento. Falamos sempre da boa formação de Portugal e do número de jogadores portugueses que temos na formação. O objetivo era o apuramento para os quartos de final e sermos primeiros do grupo. Mas precisamos demonstrar a competitividade pelas posições dentro da seleção», começou por dizer o técnico em conferência de imprensa.

«Nos últimos cinco jogos, acrescentamos um grupo de jogadores que podem jogar pela seleção. Em 18 meses há uma fase final do Mundial. Para nós é muito importante amanhã ter um bom desempenho, energia, executar os conceitos táticos que preparamos bem e ganhar. Não são três pontos que contam para a tabela, mas contam para a formação e o trabalho que estamos a fazer para os próximos 18 meses», acrescentou.

O selecionador nacional explicou ainda que Portugal é uma equipa que «quer utilizar as qualidades individuais dos jogadores», sendo um grupo «flexível e que não tem uma estrutura fixa».

Por fim, Roberto Martínez elogiou a Croácia, que precisa de apenas um ponto para resgatar o passaporte em direção aos «quartos».

«Portugal tem um grupo de jogadores com muito compromisso. Os valores que mostramos do Euro estão no balneário. O talento está lá. Agora temos a oportunidade de enfrentar uma equipa muito evoluída tecnicamente. Defender bem contra uma Croácia que há muitos anos joga muito bem com bola. Em jogos assim é que podemos avaliar jogadores individualmente e nós coletivamente como seleção . Estamos a preparar os quartos de final da Liga das Nações, mas também o apuramento para o Mundial», concluiu.

A Seleção Nacional joga com a Croácia esta segunda-feira, às 19h45, em Split. Poderá acompanhar o último jogo da fase de grupos da Liga das Nações AO MINUTO no Maisfutebol.