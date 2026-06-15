Portugal
Há 32 min
Matheus Nunes: «Não podemos prever a natureza, temos de estar preparados»
Treino da Seleção Nacional no relvado foi cancelado no domingo
DS
Treino da Seleção Nacional no relvado foi cancelado no domingo
DS
Matheus Nunes, jogador da Seleção Nacional, falou sobre o cancelamento do treino no relvado de Palm Beach, face ao mau tempo vivido na Florida, e da forma como esse fator pode influenciar a preparação da equipa.
Meteorologia influencia preparação?
«De maneira nenhuma, é uma coisa normal. Não vamos prever o que acontece na natureza. No Mundial de Clubes [pelo Manchester City] tivemos isto também. Temos de olhar com naturalidade.»
Eventuais paragens durante jogos
«Ontem aconteceu no treino, pode acontecer no jogo. Temos de estar preparados. Se tivermos de esperar 15 ou 30 minutos temos de saber o que fazer e estar focados.»
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