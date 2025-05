Henrique Calisto, candidato à presidência da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), deixou algumas críticas direcionadas à escolha de Roberto Martínez como selecionador nacional e apesar de não contestar as competências do técnico espanhol, confessou que um português seria a melhor opção.

«Não faz sentido um treinador estrangeiro à frente da Seleção Nacional. Todos nós sabemos que existe um leque de treinadores portugueses que podiam assumir essa função com vantagem em relação ao treinador estrangeiro. O treinador português é uma marca de afirmação de Portugal», começou por dizer em conversa no podcast Final Cut.

Na sequência, Henrique abordou também um tema que tem sido muito presente nas últimas temporadas em Portugal: as sucessivas mudanças de treinadores das equipas.

«Se eu for despedido de uma empresa não posso trabalhar noutra? É anticonstitucional. Temos de convencer as pessoas que 90 por cento das chicotadas psicológicas não dão resultados positivos. Como em qualquer projeto na vida, para que de facto haja sucesso, tem de haver primeira parte, confiança bilateral entre o empregado e o empregador, que tem alguma responsabilidade de Direção, e depois de ter tempo para que isso se efetue. Os treinadores não são mágicos», explicou.

Por fim, o candidato à presidência da ANTF falou sobre a baixa acessibilidade à formação de treinadores: «Queremos que haja mais oferta formativa. Temos um défice enorme na oferta III e IV níveis. Demora mais e é mais caro tirar um nível IV do que tirar um mestrado ou um doutoramento. Houve um estrangulamento muito grande, nomeadamente no que concerne ao acesso à formação do quarto e do terceiro nível», concluiu.