O internacional sub-21 por Portugal, Flávio Nazinho, referiu que os jogos particulares com a Roménia e a Inglaterra servem para apurar a «química» da equipa.

«É importante a química dentro do campo e fora também, para nos conhecermos um bocadinho mais», referiu o defesa do Cercle Brügge, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol.

«Qualquer jogador que está aqui ambiciona estar no Europeu. Só quero fazer o melhor possível para poder estar na convocatória final», disse o jovem atleta quando questionado sobre a possibilidade de estar no Europeu 2025, na Eslovénia.

Portugal joga com a Roménia em Famalicão, na sexta-feira, às 18h30, e com a Inglaterra, na segunda-feira, em West Bromwich, às 19h45. Pode acompanhar os jogos com o Maisfutebol.

Esta temporada, Nazinho já fez um total de 32 jogos, marcou um golo e quatro assistências pelo Cercle Brügge