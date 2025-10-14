Nuno Mendes, defesa da Seleção Nacional, em declarações na flash interview da RTP após o empate [2-2] frente à Hungria a contar para a qualificação para o Mundial de 2026.

Entrada em falso mas Portugal conseguiu responder

«É complicado. Hoje foi um jogo difícil, um jogo que queríamos ganhar, como é óbvio, para garantir o apuramento para o Mundial. Mas infelizmente não conseguimos. Entramos a perder no jogo. Foi um lance de bola parada muito cedo. Sabíamos que era uma equipa muito forte na bola parada e uma equipa com jogadores com muita força, muito poder físico. Mas acho que conseguimos reagir, marcar o golo, dar a volta o resultado. E acho que, a partir daí, tentar manter o jogo e marcar mais golos e controlar o jogo desde o início ao fim é o nosso objetivo. Mas hoje não conseguimos, infelizmente. É dar continuidade ao trabalho e em novembro estamos cá de novo.»

Equipa foi abaixo com o avançar do jogo

«Sim, é verdade, é um facto. Não sei explicar. São coisas que acontecem, mas não devem acontecer. Porque sabemos que as equipas que estão a jogar contra nós são as seleções que não perdem o foco desde o início do jogo até o último minuto. E acho que serviu de lição para nós hoje. Desde o início até o fim, temos de manter concentrados e poder fazer o máximo de golos. Porque tivemos muitas oportunidades para fazer e não conseguimos concretizar.»

Não ter ganho a Bola de Ouro não é uma mágoa

«O jogador que ganhou merecia. Ousmane Dembélé fez uma época muito boa connosco. Uma época que nos aportou muito. Eu não me foco muito nisso. O meu foco neste momento é evoluir ao máximo e aperfeiçoar o meu jogo, tanto na defesa como no ataque. Isso é o mais importante para mim neste momento.»