Nuno Mendes, lateral português, em declarações na flash interview da Sport TV, após a conquista da Liga das Nações:

[Parabéns pela conquista e pela exibição]

«Obrigado. Estou contente com a vitória. Orgulhoso. Com certeza que dei orgulho aos portugueses e à minha família».

[Como foi travar a Espanha?]

«Uma seleção muito jovem, com muita qualidade e com bons jogadores. Mas a nossa mentalidade foi sempre a mesma, entrar no jogo para ganhar, Independentemente se sofrêssemos um ou dois golos, nunca íamos baixar os braços. Demos uma demonstração neste e no outro jogo (Alemanha). Independentemente de entrarmos a perder, o jogo só acaba nos últimos minutos e vamos dar sempre o máximo».

[Nuno Mendes seca o Lamine Yamal. Como o conseguiu fazer?]

«Em todos os jogos entro o máximo concentrado. Neste tipo de jogos tenho de ter uma atenção mais elevada. São jogadores de alto nível, que podem fazer a diferença a qualquer momento. E eu faço o meu trabalho. Estar atento, fazer o melhor na defesa e depois atacar com qualidade.»