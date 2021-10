11-0. Portugal alcançou, esta noite, ante o Liechtenstein a maior goleada de sempre no escalão sub-21. Confrontado com esse recorde, Rui Jorge considerou-o «natural» atendendo à diferença entre as duas seleções.



«Acho natural. Fizemos uma primeira parte de excelente nível no que diz respeito à qualidade de execução. Só jogadores de grande nível conseguem encontrar espaços com precisão. Isso desnivelou o jogo. A segunda parte foi mais parecido com o que costuma acontecer neste tipo de jogos: erros técnicos no passe e no cruzamento. Isso dificulta o avolumar do resultado. Como estivemos muito bem na primeira parte, o resulto avolumou-se e resultou na maior vitória de sempre dos sub-21. Fico contente pela postura, é o que mais realço hoje», disse, na sala de imprensa do estádio do Vizela.



O selecionador da equipa vice-campeã da Europa frisou que este resultado não tem qualquer significado para a deslocação à Islândia.



«Este jogo não significa nada para o jogo seguinte. Quando falamos com os jogadores, fazemos questão de lhes dizer a verdade sobre o que achamos dos nossos adversários. Não vou dizer o mesmo da Islândia o que disse do Liechtenstein. A qualidade da Islândia é distinta», sublinhou.



O estádio do Vizela encheu para ver o jogo dos sub-21, facto que mereceu o agradecimento de Rui Jorge.



«É muito bom poder jogar com o estádio cheio. Mesmo a nível de sub-21, é totalmente diferente. Tivemos condições excelentes, um relvado excelente e com o público a encher o estádio. Fomos saudados pelas pessoas no trajeto para o estádio. Resta-nos agradecer a forma como fomos recebidos. Gostámos muito do apoio que nos deram», concluiu.



Nota: o selecionador do Liechtenstein, Michael Koller, não falou aos jornalistas após o jogo.