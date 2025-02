Portugal já tem substituto para Anthony Barry! Roberto Martínez escolheu o escocês Austin MacPhee, do Aston Villa, para a vaga de treinador adjunto, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Depois de Anthony ter saído e rumado à seleção inglesa, para estar ao lado de Thomas Tuchel, o selecionador nacional voltou a optar por um habitante do Reino Unido.

De referir que Austin já estará presente no próximo estágio da Seleção Nacional, em março, e acompanhará Martínez no jogo com a Dinamarca, da Liga das Nações e por aí em diante.

Esta temporada, e desde 2021/22, o técnico de 45 anos estava no Aston Villa. Ao longo da carreira, trabalhou também no Midtjylland, Irlanda do Norte, Hearts, St. Mirren e Cowdenbeath.