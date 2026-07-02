Zlatko Dalić, selecionador croata, deixou rasgados elogios à Seleção Nacional, destacando a qualidade do meio-campo composto por Vitinha, Bruno Fernandes e João Neves.

Jogo vai decidir-se no meio-campo?

«É exatamente isso que eu também penso: a chave do jogo estará no meio-campo. Portugal tem uma seleção fantástica, especialmente aqueles jogadores que são os criadores do jogo, e vai ser certamente uma grande batalha nessa zona. Na minha opinião, é aí que o jogo se vai ganhar ou perder. Portugal é uma equipa fantástica, com um leque muito vasto de jogadores com muito, muito talento e que sabem jogar aquele futebol técnico. Teremos de ter muito cuidado.»

Que erros a Croácia não pode cometer?

«O mais importante neste jogo é que nós, especialmente na defesa, não cometamos erros e corrijamos quaisquer falhas, porque cada erro que a equipa começa, vai custar-nos caro. Portugal faz uma teia no meio-campo, vai rondando a bola e espera pelo momento certo para fazer o passe preciso em profundidade. E é nesse momento que o Vitinha se torna um jogador-chave, juntamente com o Bruno Fernandes, o Félix e os jogadores que ainda vão entrar, por isso, acho que temos mesmo de nos preparar para isso.»

Croácia vai mudar alguma coisa para defrontar Portugal?

«Não quero ser e não sou a favor de alterar a nossa marca, o nosso estilo de jogo. Já fizemos vários jogos contra Portugal, nos quais pudemos ver qual é o eu ponto forte. Temos de responder com agressividade e com grande disciplina, formando um bloco forte e coeso no meio campo. Por isso não vamos fazer grandes alterações, não é a minha maneira de ser. Temos o nosso futebol, o nosso estilo e, repito, vai ser no meio-campo que o jogo se vai decidir.»