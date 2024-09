Roberto Martínez realizou quatro alterações face ao onze que alinhou frente à Croácia e o principal destaque vai para a saída de Cristiano Ronaldo, em detrimento de Diogo Jota.

Além do avançado do Al Nassr, Nélson Semedo rende Diogo Dalot do lado direito da defesa, António Silva assume a posição de Gonçalo Inácio e João Palhinha ocupa a vaga deixada pelo lesionado Vitinha.

No lado da Escócia, Steve Clarke utiliza os mesmos onze jogadores que saíram derrotados por 3-2 frente à Polónia, no jogo da primeira jornada deste Grupo A1, na Liga das Nações.

Onze de Portugal: Diogo Costa, Nélson Semedo, Ruben Dias, António Silva, Nuno Mendes, João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto, Rafael Leão e Diogo Jota.

Onze da Escócia: Angus Gunn, Anthony Ralston, Grant Hanley, Scott McKenna, Andrew Robertson, Billy Gilmour, Kenny McLean, Ryan Christie, Scott McTominay, John McGinn e Lyndon Dykes.