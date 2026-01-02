À margem das condecorações da Seleção Nacional de sub-17, campeã do mundo do escalão, Pedro Proença traçou esta sexta-feira as grandes linhas para 2026, assumindo sem reservas a ambição de Portugal no Campeonato do Mundo e anunciando mudanças profundas na Liga Revelação.

Depois de um ano de 2025 marcado por «cinco conquistas para as seleções», o presidente da Federação Portuguesa de Futebol apontou baterias ao Mundial que se disputa em junho.

«Assumimos, e temos dito várias vezes, que somos candidatos a ser campeões do mundo. Esta nova administração da FPF não se esconde, afirma-se», declarou, acrescentando que, com o atual grupo de jogadores, «quem não se afirma, não está a ler bem o potencial desta Seleção».

Pedro Proença lembrou, no entanto, que o foco federativo vai muito além da Seleção principal.

«São quase 30 seleções que a FPF hoje tem, do futsal ao futebol de praia. Aquilo que queremos é que, se não for um ano igual a 2025, 2026 seja um ano de muito sucesso», frisou.

Reforma profunda na Liga Revelação

Questionado sobre o futuro dos jovens talentos e o contexto do futebol nacional, o líder federativo anunciou uma alteração estrutural relevante.

«Vamos ter uma remodelação completa da Liga Revelação. O campeonato de sub-23 será todo ele reformulado, com um novo posicionamento, para que estes jovens tenham espaço de afirmação em Portugal e não tenham de procurar esse espaço no estrangeiro», explicou.

Proença destacou ainda a importância das equipas B e da reorganização dos quadros competitivos, assumindo como missão da FPF «criar condições para que os jogadores se afirmem no espaço nacional».

Bino Maçães pede mais competitividade

Também confrontado com o tema, Bino Maçães elogiou o caminho feito, mas defendeu novos passos.

«Hoje temos equipas B, sub-23, Liga Revelação. Isto é fundamental para não se perderem jogadores pelo caminho», afirmou, lembrando que, no passado, muitos jovens eram emprestados para contextos pouco favoráveis.

Ainda assim, o selecionador nacional de sub-17, que recebeu a comenda da Ordem de Mérito, considerou que há margem para crescer.

«Temos de melhorar o nível competitivo. Ter só uma divisão na Liga Revelação acaba por não criar grande ambição. Isso terá de ser revisto», apontou, sublinhando que Portugal continua a ser uma referência internacional.

«Muitos países perguntam-nos como fazemos. É sinal de que estamos no bom caminho, mas não podemos parar. Somos um país pequeno, mas que produz muito talento. Temos de estar sempre atentos e melhorar aquilo que não está tão bem feito, para continuarmos competitivos», concluiu.