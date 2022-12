As gerações menos novas lembrar-se-ão seguramente que não foi assim há tanto tempo: houve uma altura em que os jogadores portugueses pareciam o caloiro da competição. Por exemplo, no Euro 96. Ou até nos Mundiais 2002 e 2006.

Em todos os casos, a Seleção apresentava-se com equipas fabulosas. Rui Costa, Luís Figo, Fernando Couto e Paulo Sousa, no Euro 96, mais Sérgio Conceição, Nuno Gomes e Pauleta no Mundial 2002, ou Deco, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Cristiano Ronaldo, Tiago, Miguel e Fernando Meira no Mundial 2006.

Todos eles já jogavam em grandes clubes europeus e estavam habituados a lutar por títulos internacionais, mas não tinham praticamente experiência em Europeus ou Mundiais. O que muitas vezes acabou por ter um peso enorme.

Ora esses dias parecem ser nesta altura parte do passado.

Pelo menos quando se olha para a equipa que está no Mundial 2022 salta à vista que Portugal se tornou das equipas mais experientes em grandes competições. No Qatar, por exemplo, é nesta altura a quarta seleção mais experiente.

Somando todos os jogos em Mundiais de todos os jogadores que compõem as equipas dos quartos de final, Portugal é a quarta com mais experiência neste ranking.

O conjunto dos jogadores nacionais já realizou 117 jogos em Mundiais, o que só é batido por três: a França soma 142 jogos, a Inglaterra tem 130 e a Croácia 122.

Portugal está, portanto, no pelotão da frente.

Acima, por exemplo, de Brasil e Argentina, que somam cada uma um total de 110 jogos distribuídos pelos vários jogadores, acima também dos Países Baixos (80) e acima de Marrocos (77), o nosso próximo adversário e a seleção, entre todas as que estão nos quartos de final, que tem um grupo menos experiente em Mundiais.

JOGOS EM MUNDIAIS DOS PLANTÉIS AINDA EM PROVA:

----------

Portugal tem o sexto plantel com mais jogos em Mundiais entre todas as seleções

No entanto, e se tivermos em atenção os jogos somados nesta altura por todas as 32 seleções que disputaram a fase final, então torna-se mais evidente como Portugal é dos grupos mais experientes dos que passaram pelo Qatar: a seleção de Fernando Santos surge colocada na sexta posição do ranking.

Para além de França, Inglaterra e Croácia, somam também mais jogos no Mundial as deceções Bélgica e Uruguai, que apresentaram claramente equipas mais veteranas e não conseguiram ter sucesso.

Portugal está, ainda assim, à frente de gigantes como a Espanha ou a Alemanha.

Outra curiosidade muito reveladora é que seis das oito seleções que vão disputar os quartos de final estão posicionadas nos nove primeiros lugares do ranking. O que significa que a experiência dos jogadores, provavelmente, tem peso no sucesso.

JOGOS EM MUNDIAIS DE TODOS OS PLANTÉIS QUE ESTIVERAM NO QATAR:

----------

Só França e Inglaterra têm mais golos em Mundiais no grupo que levaram ao Qatar

Portugal está também no pelotão da frente quando se fala de golos em Mundiais. Os jogadores da Seleção Nacional somam no seu conjunto 20 golos em fases finais de Mundiais, o que coloca a equipa nacional no top-3 deste ranking.

Melhor do que Portugal, aliás, só a França, que soma no seu conjunto 23 golos, e a Inglaterra, que no total dos golos de todos os jogadores atinge o número 22.

Já a Croácia, que tem mais jogos do que Portugal, aparece muito atrás em golos: tem apenas 14 em fases finais, pelo que surge no sexto lugar entre as equipas nos oitavos de final, também atrás de Brasil e Argentina (ambos com 15 golos).

Vale a pena dizer, já agora, que Portugal é a terceira seleção com mais golos não só entre as que estão nos quartos de final, mas também no total das 32 seleções que disputaram a fase final do Mundial do Qatar.

A Alemanha, a Bélgica e o Uruguai, que já foram eliminados da competição, apresentam também um registo muito bom, com 18, 17 e 16 golos, respetivamente, mas todos atrás de Portugal. Exatamente como os Países Baixos, que no conjunto dos seus jogadores soma 12 golos em Mundiais.

Cristiano Ronaldo, que soma o quinto Mundial, é o grande responsável pela veia goleadora de Portugal, sendo o responsável por oito dos 20 golos referidos. No entanto, convém também referir os nomes de Gonçalo Ramos (3 golos), Pepe, Bruno Fernandes e Rafael Leão (todos com 2 golos).

Refira-se que, de todos os jogadores que disputaram o Mundial, o alemão Thomas Muller continua a ser o maior goleador, com um total de 10 golos. Seguem-se Messi e Mbappé, ambos com 9 golos, sendo que o francês está a disputar apenas o segundo Mundial. Cristiano Ronaldo surge no quarto posto, com 8 golos, e depois dele aparecem Kane e Neymar, ambos com sete.

GOLOS EM MUNDIAIS DOS PLANTÉIS AINDA EM PROVA:

--------

Ronaldo é o segundo com mais jogos em Mundiais (numa lista liderada por Messi)

Cristiano Ronaldo é, sem surpresa, o maior responsável pela experiência da Seleção Nacional. O capitão é dono de 21 dos 117 jogos que os jogadores portugueses que estão no Qatar somam no seu conjunto, seguido muito ao longe por Pepe, com 11 jogos em Mundiais.

Ronaldo não é, no entanto, o jogador com mais experiência em Mundiais que está no Qatar. O português disputa a quinta competição, mas é batido por Lionel Messi, que também joga a quinta fase final e tem 23 jogos: mais dois que o português.

Seguem-se na lista de jogadores com mais presenças em Campeonatos do Mundo os alemães Manuel Neuer e Thomas Muller, ambos com 19 jogos, e o espanhol Busquets, com 18 jogos.

Entre os jogadores ainda em competição, o que mais se aproxima de Messi e Ronaldo é o francês Hugo Lloris, capitão da seleção atualmente campeã do mundo, com 17 jogos. Já o compatriota Griezmann, Modric e Di Maria têm todos 16 jogos em Mundiais e ainda estão em competição, podendo subir este número.

MAIS JOGOS EM MUNDIAIS ENTRE OS JOGADORES QUE PASSARAM PELO QATAR: