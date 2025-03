A exibição da Seleção Nacional contra a Dinamarca recebeu várias críticas, seja de jogadores, do próprio treinador ou de adeptos.

Ora, uma dessas críticas surgiu de Ricardinho, antigo internacional português de futsal, considerado seis vezes o melhor jogador do mundo:

«Com a qualidade que temos no meio campo não somos capazes de ter bola, com o poderio ofensivo que temos não remates à baliza. As primeiras substituições são defesas…tão pobre, tão mau … Resta ter esperança em casa», escreveu na rede social X.

De recordar que Portugal perdeu na Dinamarca, por 1-0, num jogo em que pouco fez. A segunda mão dos «quartos» da Liga das Nações está marcada para domingo, pelas 19h45.