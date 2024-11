Roberto Martínez voltou a chamar Geovany Quenda ao estágio da Seleção Nacional. Esta segunda-feira, frente à Croácia, o jogador do Sporting pode estrear-se com a camisola de Portugal.

Questionado sobre o papel do jovem de 17 anos, o selecionador nacional destacou a «magia» e o «futuro espetacular» de Quenda.

«Encaixa na ala direita, como já trabalhámos em setembro. É essa posição que o Quenda vai trabalhar amanhã. É uma posição que conhece bem. Mais que um jogador polivalente, ele traz desequilíbrio e capacidade técnica, não só a posição. É um jogador com magia e que pode desequilibrar no último terço. É um jogador com um futuro espetacular e a sua experiência de estar na Seleção, entre ou não entre no relvado, é importante. O Quenda já conhece os nossos conceitos. O Fábio Silva fez dois treinos no início do estágio e mostrou muito bom trabalho. O resto são jogadores com muita experiência durante os últimos dois anos na Seleção», afirmou este domingo em conferência de imprensa.

Sobre o jogo com a Croácia, com Portugal a entrar em campo já apurado para os quartos de final da Liga das Nações, Roberto Martínez deixou algumas palavras direcionadas a Zlatko Dalic e Luka Modrić.

«Tenho uma relação de respeito com o selecionador. Já está há muito tempo no cargo e tem feito um grande trabalho. Sou um grande fã. O Kovačić e o Modrić são peças cruciais, com este último a ser um exemplo para o mundo do futebol. Um capitão incrível. É uma figura icônica e um exemplo para todos.»

Esta segunda-feira, às 19h45, em Split, a Seleção Nacional enfrenta a Croácia. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.